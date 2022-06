Windräder im Osterwiecker Osten und bald auch Westen

Stadt Osterwieck - Einfach mal so Windräder in die Natur stellen, das funktioniert nicht. Wo im Harz und seinem Vorland derartige Maschinen entstehen dürfen, legt der Regionale Entwicklungsplan Harz fest. Darin ist ein Teilplan speziell zur Windenergienutzung enthalten. Und dieser Teilplan ist in fast sechsjähriger Arbeit überarbeitet worden. Seit Juli liegt der Entwurf dieser Fortschreibung auch in der Osterwiecker Stadtverwaltung vor. Bis 9. November können dazu Stellungnahmen eingereicht werden. Der Plan ist also noch nicht beschlossen.

In den vergangenen Jahren waren viele private Projektentwickler im Land unterwegs, um neue, zusätzliche potenzielle Areale für Windkraftstandorte vorzuschlagen und sich auch schon Optionen auf spätere Zugriffsrechte zu sichern. Bekannt geworden war das vor einigen Jahren zum Beispiel für ein Gebiet am einstigen Flugplatz zwischen Deersheim und Dardesheim.

Dort sieht der nun vorliegende Entwurf aber keinen neuen Windpark vor. Stattdessen fast am westlichsten Zipfel der Einheitsgemeinde auf der Anhöhe zwischen Rimbeck und Göddeckenrode. Es wird nun als Vorranggebiet für die Nutzung der Windenergie eingestuft. Wie seit langem auch der große Windpark Druiberg bei Dardesheim, der im Zuge dieser Fortschreibung zu beiden Seiten der Kreisstraße in Richtung Rohrsheim noch erweitert werden soll bei zugleich größerem Abstand zur Ortslage Dardesheim. Die Fläche des Vorranggebietes würde dadurch von 252 auf 426 Hektar steigen.

Das Windgebiet soll künftig viergeteilt werden. Zwei Bereiche westlich der Kreisstraße, zwei östlich. Wobei der östlichste Teil hinter der Radarstation wegen artenschutzrechtlicher Konflikte (Rot- und Schwarzmilanbrutplätze) vom Vorranggebiet zum Eignungsgebiet umgestuft wird.

Kein Vorranggebiet nahe Osterwieck

Peter Eisemann aus der Osterwiecker Stadtverwaltung hat das Ergebnis der Untersuchungen durchaus etwas überrascht, wie er im Volksstimme-Gespräch einräumte. Er hätte damit gerechnet, dass die Fläche zwischen Osterwieck und Deersheim aufgenommen werden würde.

Vor einigen Jahren, erinnerte er sich, sei auf niedersächsischer Seite auch ein Windpark bei Wennerode, westlich von Lüttgenrode, im Gespräch gewesen. Die Stadt Osterwieck habe sich damals in ihrer Stellungnahme dafür ausgesprochen, dass dieser Windpark dann auf Lüttgenröder Gebiet ausgedehnt werden sollte. Tatsächlich ist das Windvorranggebiet in Niedersachsen später aber weiter südlich von Wennerode ausgewiesen worden.

105 Hektar Fläche umfasst das Vorranggebiet Bühne-Göddeckenrode, wie es offiziell heißt. Peter Eisemann schätzt, dass dort sieben bis zehn Windräder entstehen könnten. Allerdings von der neuesten Generation, die noch höher als die bestehenden auf dem Druiberg sind. Auf dem Druiberg soll in den nächsten vier, fünf Jahren ein Repowering beginnen - mit ebenfalls höheren und leistungsstärkeren, dafür aber weniger Windrädern als jetzt. Auf dem Druiberg stehen derzeit 43 Anlagen von mehreren Betreibern.

Der Windenergie-Teilplan kann von der Öffentlichkeit eingesehen werden. Auf mehreren hundert Seiten textlichen Erläuterungen und Kartenmaterial sind die Harzer Windvorrang- und Eignungsgebiete einschließlich der vorgenommenen Untersuchungen zusammengefasst. Abrufbar im Internet über die Seite www.rpgharz.de.

Die betroffenen Ortschaftsräte aus der Einheitsgemeinde werden sich demnächst mit den Plänen beschäftigen, bevor die Stadtverwaltung ihre Stellungnahme formuliert und zur Regionalen Planungsgemeinschaft Harz schickt.