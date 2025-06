Innenstädte im Harz Wird die Umgestaltung von Halberstadts Breitem Weg zu einer unendlichen Geschichte?

Der Breite Weg in Halberstadt hat eine lange Geschichte. Ebenso die Pläne für dessen Neugestaltung. Eigentlich sollte er fertig sein, doch ein Ende der Bauarbeiten scheint nicht in Sicht. Was ist los?