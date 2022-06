Wo 2022 in Osterwieck investiert wird

Investitionen für die Feuerwehren bilden einen Schwerpunkt im Stadtetat 2022. In Osterwieck soll ein neues Gerätehaus entstehen. Darüber hinaus werden drei Einsatzfahrzeuge kommen und in Osterwieck, Rohrsheim und Zilly stationiert.

Stadt Osterwieck - Es gibt auf den ersten Blick eigentlich keinen Grund, warum dem Haushaltsplan für 2022 auf der Stadtratssitzung in knapp zwei Wochen nicht zugestimmt werden sollte. Im Vergleich zum Vorjahr ist er nicht nur gerade so ausgeglichen, sondern weist ein deutliches Plus aus. Die Einnahmen sind also höher als die Ausgaben. Wenn alles so kommt wie geplant, sogar um 600.000 Euro.