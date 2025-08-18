Nach den Betroffenen äußern sich nun auch die Vermieter im Landkreis Harz zur der neuen Richtlinie für die Kosten der Unterkunft. Was sie befürchten und ob es überhaupt Wohnungen gibt, die die festgelegten maximalen Brutto-Kaltmieten nicht übersteigen.

Streit um gekürzte Zuschüsse fürs Wohnen im Harz - Vermieter kritisieren neue Richtlinie

Nun äußern auch die Vermieter im Landkreis Harz Kritik an der seit April geltenden Richtlinie für die Kosten der Unterkunft.

Landkreis Harz/MZ. - Die vom Landkreis Harz als angemessen angesehenen Brutto-Kaltmieten, die etwa Bürgergeldbezieher vom Amt bekommen, erhitzen weiter die Gemüter. Nachdem schon Betroffene Alarm geschlagen haben, üben nun Vermieter Kritik an der seit April geltenden Richtlinie für die Kosten der Unterkunft, mit der die Obergrenzen herabgesetzt wurden.