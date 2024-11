In Eilenstedt wird am Samstag wieder der Wunschbaum bestückt und hoffentlich rasch geplündert.

Eilenstedt. - In Eilenstedt wird für Samstag, 30. November, wieder auf den Dorfplatz eingeladen: Unter Federführung des Freibad-Fördervereins startet das traditionelle Wunschbaum-Fest.

Zum inzwischen 16. Mal sind dabei Groß und Klein ab 15 Uhr auf den Dorfplatz eingeladen, um den Weihnachtsbaum weiter zu schmücken und die Weihnachtszeit gemeinsam zu begrüßen. Süße und herzhafte Leckereien sowie warme und kalte Getränke warten auf die Gäste, kündigen die Vereinsmitglieder an.

Ebenso freuen können sich die Besucher auf eine weihnachtliche Darbietung der Eilenstedter Faschingseulen unter Leitung von Carmen Holzberg. Auch der örtliche Reitverein hat wieder zugesagt, den Weihnachtsmann zu unterstützen. Die Kinder dürfen also gespannt sein.

Wer noch ein weihnachtliches Mitbringsel sucht, wird an dem kleinen Weihnachtsstand sicher auch fündig.

Und natürlich warten auch wieder Weihnachtswünsche der Kinder aus den Heimen in Anderbeck und Friedrichsbrunn auf ihre Erfüllung. Dieses Mal sind es 61 Wünsche, die es zu erfüllen gilt.

Kinder zwischen drei und 20 Jahren haben ihre Wunschzettel gebastelt, die am Weihnachtsbaum hängen, entdeckt und erfüllt werden wollen. Wer also Spaß am Schenken hat, sollte schnell sein und sich zwischen Freundebuch, Spielzeugautos, Taschenlampen und mehr das Passende aussuchen. Alle Geschenke sollten hübsch verpackt, mit dem Namen des Kindes versehen und spätestens am 10. Dezember in der Zeit von 17 bis 18 Uhr auf dem Eilenstedter Dorfplatz abgegeben werden.

Wer diesen Zweck mit einer Geldspende unterstützen möchte, kann dies auch - über das Konto des Fördervereins, zweckgebunden für die Wunschbaumaktion 2024.

Auch an diesem Markt wird der Trecker-Lichterzug, der durch die Gemeinde fährt, vorbeikommen.