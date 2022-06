Zeig Herz gegen Rückenschmerz: Warum viele Menschen Rückenprobleme haben und warum eine Operation helfen kann

Der 15. März ist der bundesweite Tag der Rückengesundheit. Dieser soll das öffentliche Bewusstsein stärken, aktiv etwas für den Rücken zu tun. Denn Muskel-Skelett-Erkrankungen waren 2021, laut der Krankenversicherung DAK, in Sachsen-Anhalt die häufigste Ursache für Krankschreibungen.

Der 15. März ist der bundesweite Tag der Rückengesundheit. In diesem Jahr trägt er das Motto: "Zeig Herz gegen Rückenschmerz - jetzt und für immer". Anja Gabat, Leitende Physiotherapeutin am Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben, demonstriert eine Übung zur Stärkung der Rückenmuskulatur.

Halberstadt/Wernigerode - Zwar sei vielen Menschen bekannt, dass sie für einen starken Rücken Sport treiben und ihr Gewicht reduzieren sollten, doch wüssten die meisten gar nicht, warum dies in Bezug auf die Wirbelsäule so enorm wichtig sei, sagt Dr. med. Bernhard Rieger, Leiter des Fachbereichs Neurochirurgie am Ameos Klinikum Halberstadt.