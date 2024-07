Was den Ferienkindern im Schlanstedter Kinder- und Jugendtreff „Speelhus an Brauck“ in den kommenden Wochen so alles geboten wird.

Schlanstedt. - Endlich Sommerferien! Während in vielen Bundesländern die Schule noch läuft, hat für die Sachsen-Anhalts Schüler die schönste Zeit des Jahres bereits begonnen. Vielerorts gibt es Angebote, um den Kindern und Jugendlichen die Ferien noch zusätzlich zu versüßen. So auch im Schlanstedter Jugendklub.

Den Auftakt machte ein Tag der offenen Tür mit kleinem Fest. Bei schönstem Wetter waren dabei im Ratsgarten hinter dem Jugendklub Tische und Bänke aufgestellt, es konnte gemalt werden und gab Waffeln und kalte Getränke. Neben einigen Kindern waren auch interessierte Erwachsene wie Vertreter der Kita, des Huy-Burgen-Laufvereins oder Ortsbürgermeisterin Waltraud Beck vorbeigekommen.

„Wir wollten uns und unser Angebot einfach nach außen präsentieren und mal wieder zeigen, dass es uns gibt“, sagt Jeremy Henke. Der 26-jährige Silstedter ist seit gut einem Jahr zuständig für die vom Halberstädter Aus- und Weiterbildungszentrum (AWZ) getragenen Jugendklubs der Region (wir berichteten).

Bis dato gab es in den Ferien meist ein spezielles Programm, mit zahlreichen Ausflügen – doch in diesem Sommer sei man davon abgerückt. „Wir haben beschlossen, dieses Mal kein direktes Ferienprogramm zu machen“, erläutert Jeremy Henke. „Die Nachfrage war beim letzten Mal nicht so sehr groß und das muss ja auch alles finanziert werden.“

Feste Angebotsstruktur

Stattdessen habe man beschlossen, sich auf die festen Angebote zu konzentrieren und diese weiter und mehr zu etablieren. Analog zu dem Jugendtreff in Osterwieck (wir berichteten) gibt es zweimal wöchentlich Kreativ- und Sportangebote.

„Wir haben montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr geöffnet und bieten dabei jeweils dienstags und donnerstags etwas Besonderes an“, erklärt er. Unterstützt wird er dabei durch Frank Bergmann, der stets vor Ort die Stellung hält und erster Ansprechpartner ist. „Dienstags ist mehr der Spieletag und donnerstags wird eher gebastelt und sich kreativ betätigt“, sagt er. Das Angebot reicht dabei von Turnieren im Tischtennis, Skat und Rommé über Stiftebecher basteln bis zum Gestalten einer Filterblumenwiese (siehe Infokasten in der Mitte).

Offene Jugendarbeit

Die regulären Öffnungszeiten decke Frank Bergmann ab, an den Angebotstagen unterstütze Jeremy Henke. „Das ist nicht immer so einfach zu planen, weil wir nie wissen, wie viele Leute kommen werden“, erklärt er. „Das schwankt hier im Schnitt so zwischen zwei und zehn.“ Aber genau das sei eben gelebte offene Kinder- und Jugendarbeit, so Henke. Das Angebot sei sehr niederschwellig und halte für jeden etwas vor. Alles ist freiwillig, nichts muss.

Die Nutzer des örtlichen Treffs seien im Schnitt zwischen acht und vierzehn Jahren, und meist aus Schlanstedt. „Manchmal kommen aber auch welche aus Eilenstedt, Eilsdorf oder Haus Nienburg“, weiß Frank Bergmann. Hier sei jedoch die fehlende Mobilität ein Problem.

Willkommen sei hier auf jeden Fall jeder: egal, ob in den Ferien oder außerhalb, egal, aus welchem Ort und wie alt, ob allein oder mit Freunden oder Familie, lädt Jeremy Henke ein – der abschließend noch die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der örtlichen Feuerwehr und generell dem gesamten Dorf lobt: „Das ist ein sehr schönes Miteinander hier.“

In den Sommerferien wird das reguläre Angebot fortgesetzt. Geöffnet ist montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr – jeweils dienstags und donnerstags gibt es spezielle Kreativ- und Sportangebote, die heute beginnen:

2. Juli: Tischtennisturnier

4. Juli: Bemalen von Bechern und Gläsern

9. Juli: Skatschule und -turnier

11. Juli: Bügelperlenbilder

16. Juli: Rommeekurs und -spiele

18. Juli: Gestalten von Holzscheiben

23. Juli: verschiedene Gesellschaftsspiele

25. Juli: Filterblumenwiese gestalten

30. Juli: verschiedene Outdoorspiele

1. August: Abschlussfeier mit Spielen und Grillen