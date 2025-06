Mit einem Fest feiert das Mehrgenerationenhaus EHFA in Haldensleben sein Bestehen. Mit dabei ist auch der EIne-Welt-Chor. Das ist geboten.

10-jähriges Bestehen: Buntes Fest zum EHFA-Geburtstag in Haldensleben

Haldensleben. - Mit einem bunten Sommerfest will das Mehrgenerationenhaus EHFA an der Gröperstraße gemeinsam mit der Kita „Flax & Krümel“ der Lebenshilfe Ostfalen am Mittwoch, 18. Juni, von 9.30 bis 18 Uhr den 10. Geburtstag feiern. Von Kindern bis zu Senioren haben verschiedene Generationen hier ihr Domizil gefunden. Das EHFA, Ein Haus für alle, wird seinem Namen gerecht.