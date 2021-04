15-jähriger Mopedfahrer landet im Straßengraben zwischen Satuelle und Haldensleben

Haldensleben (vs). Ein 15-jähriger Mopedfahrer hat am Sonntag, 11. April 2021, die Kontrolle über sein Moped verloren und ist im Straßengraben gelandet. Wie ein Polizeisprecher am Montag, 12. April 2021, mitteilte, fuhr der Jugendliche hinter einigen Freunden von Satuelle in Richtung Haldensleben. Als sich seine Freunde gegen 15.40 Uhr kurz vor der Kreisstadt umsahen, bemerkten sie, dass der 15-Jährige verschwunden war. Sie suchten die Strecke ab und fanden ihren Freund im Straßengraben liegend vor. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Warum er von der Straße gefahren ist, konnte er der Polizei nicht mitteilen.