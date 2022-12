Tag des Ehrenamts 19 Ehrenamtler in Haldensleben ausgezeichnet

Der Tag des Ehrenamts ist in Haldensleben ein Tag für all diejenigen, die ehrenamtlich arbeiten. Insgesamt 19 freiwillige Helfer wurden am Montagabend im Rathaussaal der Stadt ausgezeichnet. In diesem Jahr gab es eine Besonderheit: den neuen Ehrenamtspass.