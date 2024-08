Der Teich auf der Festwiese in Uthmöden wird saniert. Das hat auch Folgen für die tierischen Bewohner rund um das Gewässer.

Uthmöden. - Wer in Uthmöden schon einmal auf der Festwiese war, der kennt auch den kleinen Teich, der dort integriert ist. Der Teich Uthau sei seit jeher ein Froschteich gewesen, sagt Ortsbürgermeisterin Marie Ohrdorf. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Arbeiter vor kurzem rund 500 Frösche eingefangen und in einem nahe gelegenen Graben ausgesetzt haben.