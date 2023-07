Etwa 700 Mitarbeiter von Hermes Fulfilment haben sich am Freitag vor dem Standort an der Hamburger Straße in Haldensleben an einem Warnstreik beteiligt. Was fordern sie?

Haldensleben - Beim Hermes Fulfilment in Haldensleben wird erneut gestreikt. Seit Donnerstagabend sind Mitarbeiter an beiden Standorten - am Südhafen und an der Hamburger Straße - im Ausstand.

„Wir sind bei den Tarifverhandlungen im Einzelversandhandel noch zu keinem Durchbruch gekommen“, erklärt Torsten Furgol von der Gewerkschaft Verdi. „Am 4. Juli 2023 gab es keine Bewegung am Verhandlungstisch – jetzt bewegen sich dafür die Beschäftigten vors Tor. Die Arbeitgeber haben ihr altes Angebot nicht verbessert. Wir werden keine Reallohnverluste hinnehmen!“ Drei Prozent Lohn- und Gehaltsanhebung mit Abschluss des Tarifvertrages und 1000 Euro Inflationsausgleich in zwei Jahresstaffeln würden nicht annähernd das Forderungs­volumen widerspiegeln, so Furgol weiter.

2,50 Euro mehr die Stunde gefordert

Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter ab Juni 2023 von 2,50 Euro pro Stunde. Zudem soll die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro pro Monat angehoben wer­den. Weiterhin werden die Arbeitgeber aufgefordert, mit ver.di gemeinsam die All­gemeinverbindlichkeit der Tarifverträge in der Branche zu beantragen. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen.

Dafür haben am Freitagvormittag etwa 700 Streikende vor dem Hermes-Gelände an der Hamburger Straße demonstriert. Der Streik soll zunächst bis Montag, 6 Uhr andauern. „Wenn der Arbeitgeber nicht mit einem vernünftigen Gegenangebot kommt, wird es noch lange dauern“, hält Hermes-Betriebsrätin Inka Wolff eine Fortsetzung des Arbeitskampfes für möglich. Schon Mitte Juni waren Hermes-Mitarbeiter in den Warnstreik getreten und demonstrierend durch Haldensleben gezogen.

Lesen Sie hier auch den Beitrag:Hermes-Mitarbeiter ziehen für mehr Lohn durch Haldensleben

Eine Mitarbeiterin bei Hermes Fulfilment macht deutlich: „Mir ist wichtig, dass wir für unsere Arbeit, die wir leisten, auch das entsprechende Geld bekommen. Es wird verlangt, dass wir immer mehr machen, aber es kommt nichts rüber. Alles wird teurer, aber wir verdienen nicht mehr Geld. Das geht gar nicht!“