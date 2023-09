Achtung in Haldensleben: Radfahrer dürfen jetzt entgegengesetzt in einige Einbahnstraßen fahren

Haldensleben - Im vergangenen Jahr wurde ein Radverkehrskonzept für die Stadt Haldensleben beschlossen. Darin enthalten sind verschiedene Ideen, um Radfahrern den Weg durch die Stadt und auch drumherum zu erleichtern. Ein Vorschlag lautete, Einbahnstraßen für Radfahrer auch entgegengesetzt zur Fahrtrichtung freizugeben. Bereits Ende 2021 – also noch vor Inkrafttreten des Radwegekonzepts, wurde dies in der Langen Straße und in der Burgstraße bereits umgesetzt.

Nun sind sieben weitere Einbahnstraßen im Haldensleber Stadtgebiet dazugekommen, durch die Radfahrer ebenfalls in umgekehrter Fahrtrichtung fahren dürfen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, habe der Stadthof am Dienstag eine entsprechende Beschilderung angebracht.

Von der neuen Regelung betroffen sind:

Der Bahnhofsplatz

Die Steinstraße

Die Kleine Straße

Der Durchgang zum Gärhof

Der Gärhof an der Einmündung in die Burgstraße

Die Kiefholzstraße am Wohnblock mit den Hausnummern 12 bis 34

Der Rähm in beiden Fahrtrichtungen

An diesen Straßen ist für Autofahrer nun besondere Vorsicht geboten. Denn gerade die betroffenen Straßen in der Haldensleber Innenstadt seien gleichrangige Straßen, da sie in der Tempo-30-Zone liegen. „Dort gilt also rechts vor links, egal von wo der Fahrradfahrer kommt“, bestätigt Martin Klinge vom Polizeirevier Börde.