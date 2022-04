Ackendorfer sorgen bei ihrem Freiwilligentag für Ordnung

Ackendorf - Spätestens im kommenden Frühjahr soll der Garten am Gemeindehof in Ackendorf ein Treffpunkt sein und damit seinem Namen „Garten für alle“ gerecht werden. Damit das so ist, ist aber noch etwas Arbeit nötig – unter anderem auch auf dem Platz, der unmittelbar an das Dorfmuseum grenzt.