Ackendorfer wollen mehr Kinder für die Kirche begeistern

Mit einem neuen Konzept soll die Kinderkirche nun in Ackendorf wieder angeschoben werden. Die sanierte Bonifatiuskirche und das Umfeld bieten die passende Kulisse.

Nicole Binder von Gemeindekirchenrat und Ortsbürgermeister Mathias Stempor freuen sich auf den Neuanfang der Kinderkirche in Ackendorf. Die Hinweisschilder wurden an den Ackendorfer Ortseingängen erst kürzlich aufgestellt.

Ackendorf - Auffällige Schilder mit zwei Kindern, die in einer bunten Arche mit einem Holzkreuz sitzen, und einem Regenbogen machen seit wenigen Tagen in Ackendorf neugierig. Das integrierte Wort „Kinderkirche“ hilft bei der Suche nach Antworten, aber was verbirgt sich nun wirklich dahinter?