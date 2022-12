Ackendorfer wollen zu viel Tempo aus ihrem Ort verbannen

Ackendorf - Gerade Strecken verführen zum Rasen, so wie auf der Dorfstraße, in Ackendorf. Die Landesstraße (L) 44 schlängelt sich in einer S-Kurve mitten durch den Ort, ehe die lange Gerade in und aus Richtung Rottmersleben rasch mal das Tempo der Autofahrer heraufsetzt.