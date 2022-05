Alte Zuckerfabrik in Niederndodeleben soll zum Ortszentrum werden

Auf den Gelände an der Bahnhofstraße wurde am Dienstag die neue Rettungswache in Niederndodeleben eingeweiht. Sie bildet den Auftakt für die Entwicklung des gesamten Areals. Die 3,5 Hektar große Fläche soll zum Ortszentrum um- und ausgebaut werden – mit Gewerbe, Handel, Sozialem, Kultur und Wohnhäusern.

Foto: Carina Bosse