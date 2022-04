Amazonen dominieren in Zobbenitz das Reitturnier

Einen aufregenden Tag mit 270 Starts haben Kinder und Jugendliche auf den Rücken von mehr als 140 Pferden erlebt. In Zobbenitz sind die Mädchen und jungen Frauen eindeutig in der Mehrzahl.

Melina Schlee vom RV Rätzlingen hat mit ihrem Pferd Trinity ZA das Mini-E-Springen gewonnen und führt die Ehrenrunde an. Auf Platz zwei folgt ihr Charlene-Heike Friedl von der PSG Storchenhof in Schwülper auf dem Rücken von Anne Belle.

Zobbenitz - „Es ist für Melina und auch für ihr Pferd das erste Turnier“, sagt Reitsportausbilderin Barbara Anders de Zamora vom Reitverein Rätzlingen, als Melina Schlee aus Etingen mit ihrem Pferd Trinity ZA beim Mini-E-Springen im Stadion „Unter den Eichen“ in Zobbenitz die Hindernisse überwindet. Und dies macht das Duo fehlerfrei und in einer sehr guten Zeit. Das Publikum jubelt. Die 14-jährige Etingerin streichelt ihr Pferd, das sich eine Mohrrübe verdient hat. Die Konkurrenz ist groß, denn allein beim Mini-E-Springen sind über 30 Nachwuchsreiter am Start. „Auch für Aurelie Siegling ist es das erste Turnier. In der Dressur hat sie den zweiten Platz belegt“, sagt die Ausbilderin nicht ohne Stolz. Zeit zum Plaudern hat die Trainerin nicht, denn die Pferde von ihren anderen Schützlingen warten schon auf den Start und scharren schon ungeduldig mit den Hufen.