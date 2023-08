Belsdorf - Zu ihrer ersten ordentlichen Mitgliederversammlung fanden sich Mitglieder des im April neu gegründeten Fördervereins der Feuerwehr Belsdorf zusammen. Vorsitzende Kristina Stottmeister konnte zur Begrüßung ein erstes positives Resümee verkünden. Das Interesse an der Arbeit des Fördervereins sei groß, so dass sie optimistisch sei, zu den 21 Gründungsmitgliedern künftig noch weiter Mitglieder hinzugewinnen können.

Der Förderverein hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr bei ihren Aufgaben zu unterstützen und bei kulturellen und gemeinschaftlichen Veranstaltungen im Dorf die Federführung zu übernehmen.

„Die Feuerwehr ist zum Löschen da, der Förderverein für die kulturellen und organisatorischen Fragen“, sagte Verbandsgemeindebürgermeister Tim Krümmling. Er begrüßte das Engagement der Belsdorfer, zumal sich die Feuerwehr in den vergangenen Jahren kontinuierlich entwickelt hatte. In 37 Orten der Verbandsgemeinde (VG) gebe es 29 Feuerwehren, deren Träger die VG ist, aber noch unter zehn Fördervereine für die Feuerwehren, zählte das Gemeindeoberhaupt auf. Belsdorf gehöre erfreulicherweise zu den kontinuierlichen Einsatzgruppen mit einer tollen Entwicklung.

Vorhaben für das kommende Jahr

Die Vorstellung aktueller Vorhaben und eines Terminplanes für 2024 hatte Vorstandsmitglied Lars Hering übernommen.

In einem Vorab-Treffen mit dem Verbandsgemeindebürgermeister und dem Bürgermeister der Gemeinde Flechtingen, Mirko Buttgereit, hatten der Vorstand des Fördervereins bereits einige Eckpunkte des Vereinslebens abstecken können, um aktiv zu werden. Obstbäume pflanzen, Sitzgelegenheiten aufstellen, Baumpflegearbeiten und Wegebau gehören zu den ersten Vorhaben. Das Projekt eines dringend notwendigen Löschteiches für Belsdorf fand bereits Gehör in der VG. Im Haushalt das kommenden Jahres sollen entsprechende Mittel eingestellt werden.

Terminlich steht der 3. Oktober im Kalender des Fördervereins. Dann nämlich soll das 30-jährige Bestehen der Jagdgenossenschaft gemeinsam begangen werden. Ende Oktober leistet der Verein Hilfe beim Aufbau der Landes-Rassegeflügelschau in Magdeburg, am 5. November dann noch einmal beim Abbau.

VG-Bürgermeister Tim Krümmling gratuliert der Vorsitzenden. Foto: Carina Bosse

Ein Weihnachtsmarkt befindet sich für den 9. Dezember in Vorbereitung. Ab 14 Uhr soll ein buntes Treiben rund um das Gerätehaus beginnen – unter Einbeziehung weiterer Vereine und Bürger. Ideen dafür werden gern noch entgegengenommen. Erster Termin im Jahr 2024 wird dann die Jahreshauptversammlung des Fördervereins am 28. Februar. Für den 6. April ist ein erster Arbeitseinsatz in der Landschaftspflege vorgesehen, bei dem zeitgleich Holz für das Maifeuer gesammelt werden soll. Das traditionelle Maifeuer startet am 30. April um 18.30 Uhr.

Höhepunkt im kommenden jahr soll ein Fest anlässlich des 90+1-jährigen Bestehens der Feuerwehr und des einjährigen Bestehen des Fördervereins werden. Dafür wird jede helfende Hand benötigt.