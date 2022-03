Anwohner entschlammen Teich an der Bismarckeiche in Niederndodeleben

Um Hilfeleistung ging es, als Feuerwehrkameraden am kleinen Teich unter der Bismarckeiche zugange waren. Das Wasser bot nicht mehr ideale Bedingungen für Frösche und Fische.

Niederndodeleben - Um Hilfeleistung der besonderen Art ging es jüngst, als einige Feuerwehrkameraden neben einigen Anwohnern am kleinen Teich unter der Bismarckeiche in der Mittelstraße zugange waren. Zwar zeigten sich die Seerosen auf dem Teich in herrlicher Blütenpracht, aber das Wasser bot nicht mehr ideale Bedingungen für Frösche und Fische.