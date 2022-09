Sie wurde angeschossen, drohte allein im Wald zu verenden und überstand eine schwere Operation. Die Chance, dass die junge Wanderfalkendame aus der Börde jemals wieder in die Wildnis zurückkehren kann, war gering. Nun wurde das Tier am Mittwochnachmittag in die Freiheit entlassen.

Ein schwer verletztes Wanderfalkenweibchen, das von Unbekannten angeschossen und lebensbedrohlich verwundet zurückgelassen wurde, konnte nun endlich in Kämkerhorst in der Börde in die Freiheit entlassen werden. Foto:

Kämkerhorst - Idyllisch gelegen im Biosphärenreservat Drömling liegt das Informationshaus in Kämkerhorst. Hier können Kindergruppen spielerisch alles über die Natur erlernen. Das Haus ist aber auch Auffangstation für verletzte Vögel. Turmfalken die aus dem Nest gefallen sind werden großgezogen und viele andere Tiere gesund gepflegt. Ziel ist immer die Wiederauswilderung. Doch mit so einen Fall wie jetzt, hatte es Ranger Thomas Klöber noch nie zu tun.

Ein schwerverletzter Wanderfalke wurde, nachdem ein Tierarzt den Vogel versorgt hatte, zu ihm gebracht. Es war ein junges Weibchen, das in der Nähe von Zielitz gefunden wurde. Ein Geschoss hatte das Schultergelenk des Falken durchschlagen. Die Schrotkugel stammte vermutlich aus einem Jagdgewehr. Wanderfalken sind mit einer Spitzengeschwindigkeit von mehr als 300 km/h die schnellsten Tiere auf der Erde. Daher musste der Flugapparat des Vogels erst wieder völlig intakt sein, bevor sie wieder in die Freiheit entlassen werden konnte.

Bevor der Wanderfalke ins Biosphärenreservat gebracht wurde, kümmerte sich Tierarzt Andrés Pohl aus Haldensleben um den Vogel. Neben Haustieren hat sich der Mediziner auch auf Zoo- und Wildtiere spezialisiert. Pohl ist ein Experte in Sachen Greifvögel. Unter anderem war er am Falcon Research Hospital in Abu Dhabi tätig. Er kümmerte sich in der Klinik von Scheich Zayed, dem Staatsoberhaupt der Vereinigten Arabischen Emirate, um dessen Falken.

Auf den Röntgenbildern entdeckte der Arzt die Kugel und die schweren Verletzungen des Wandervogels aus Zielitz. Es dauerte Wochen bis die Wunden verheilt waren, die Knochen zusammenwuchsen. Nur das Geschoss musste im Körper des Tieres verbleiben. Eine Operation, zur Entfernung der Gewehrkugel, wäre zu gefährlich gewesen.

Nach der erfolgreichen OP landete die Falkendame im Biosphärenreservat. Thomas Klöber gewann das Vertrauen des Tieres. Täglich trainierte er mit dem Falken, bereitete ihn auf den großen Tag vor. Am Mittwoch war es soweit. Nur kurz kletterte der Falke ein letztes Mal auf den Arm des Rangers und flog dann im atemberaubenden Tempo davon. „Ein klein wenig Wehmut ist natürlich mit dabei", so Klöber.