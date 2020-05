Die Betreiber der Helmstedter (Niedersachsen) Kinos haben sich um ein Autokino bemüht. Nun gibt es dreimal Freiluftkino in Grasleben.

Grasleben (cbo) l Kreativ werden müssen die Kulturschaffenden in diesen für sie besonders schweren Zeiten voller Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln. Das haben sich auch die Betreiber der beiden Helmstedter Kinos gedacht - und sich um das erste Autokino im Landkreis Helmstedt bemüht. Denn wegen Corona dürfen ihre Lichtspielbetriebe nicht öffnen.

Seine Premiere soll das Autokino am kommenden Wochenende gleich mit drei Filmabenden auf dem Parkplatz vor den Grasleber Sportanlagen an der Lappwaldhalle haben, teilt die Samtgemeinde Grasleben mit. Gemeinde und TSV Grasleben mussten nicht lange überzeugt werden und sagten ihre Zusammenarbeit bei diesem für Grasleben und den Landkreis Helmstedt außergewöhnlichen Projekt zu. Vorgesehen sind zunächst Vorführungen an drei Tagen, also am 15., 16. und 17. Mai, jeweils ab 21.15 Uhr.

Sollte die Durchführung zur Zufriedenheit aller Beteiligten gelingen und auf positive Resonanz stoßen, ist auf jeden Fall eine Verlängerung der Autokino-Saison angedacht.

Bei der Vorstellung des Films ist nur mit einer geringen Lärmbelastung zu rechnen, da der Ton des Films über eine Radiofrequenz über die Autoradios zu hören sein wird. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass es durch die Besucher, beispielsweise bei An- und Abreise, zu jeweils kurzfristigen, zusätzlichen Belastungen kommen wird, bittet die Gemeinde um Verständnis bei den Anwohnern.

Fest steht, dass am Freitag, 15. Mai, mit der rasanten deutschen Liebeskomödie „Nightlife“ gestartet werden soll.

Zum Inhalt: Milo (Elyas M’Barek) arbeitet als Barkeeper in Berlin. Der Frauenheld trifft eines Nachts seine Traumfrau Sunny (Palina Rojinski). Die beiden verabreden sich für ein Date, das perfekt-romantisch beginnt, dann aber eskaliert, als Milos chaotischer Freund Renzo (Frederick Lau) hereinplatzt, der von der halben Berliner Unterwelt gejagt wird.