Die Asphaltarbeiten nahe der Ottokreuzung auf der B 71 sind bereits fortgeschritten. Nun sollen sie auch an der Kreuzung zur Jakob-Uffrecht-Straße/Dammühlenweg realisiert werden, was zu Behinderungen führen kann. Archivfoto: Ivar Lüthe

Wegen Straßenarbeiten wird es in Haldensleben auf der B71 zu Behinderungen kommen. Eine Kreuzung wird saniert.

Haldensleben l An der Kreuzung der Bundesstraße 71/Jakob-Uffrecht-Straße/Dammühlenweg kann es am Sonnabend, 4. Mai 2019, zu Behinderungen für den Straßenverkehr kommen. Das teilt das Verkehrsministerium Sachsen-Anhalt mit. Grund dafür seien Bauarbeiten an der viel befahrenen Kreuzung: In Vorbereitung auf die nächsten Bauphasen an der künftigen B 71-Ortsumfahrung Wedringen wird dort neuer Asphalt eingebaut. Die Arbeiten, so erläutert Ministeriumssprecher Peter Mennicke, werden bei laufendem Verkehr ausgeführt. „Allerdings wird dafür die Kreuzungsampel von 5 bis etwa 20 Uhr abgeschaltet und durch eine Baustellenampel ersetzt“, so Mennicke. „Sie regelt solange den Verkehr und führt die Fahrzeuge auf einer Spur, also wechselseitig an der Baustelle vorbei.“

Das Gewerbegebiet in der Jakob-Uffrecht-Straße könne dadurch nur aus Richtung Magdeburg kommend angefahren werden. „Das bedeutet, Fahrzeuge die aus Haldensleben kommend die Jakob-Uffrecht-Straße ansteuern und Autos die vom Dammühlenweg aus die Kreuzung geradeaus queren wollen, müssen unbedingt erst in Richtung Magdeburg fahren. Je nach Größe der Fahrzeuge besteht dann entweder in Wedringen oder – hauptsächlich für Lkw – erst an der A 14-Anschlussstelle Dahlenwarsleben die Möglichkeit, zu wenden“, sagt Peter Mennicke.

Für den Einbau des neuen Asphalts seien etwa zehn Stunden eingeplant. Der Belag müsse dann rund fünf Stunden auskühlen, bevor der Kreuzungsbereich wieder uneingeschränkt befahrbar sei.