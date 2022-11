Aktionstag Bäckereien in der Börde sagen: Gewalt kommt nicht in die Tüte

Der 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Er wurde vom Landkreis Börde genutzt, um eine kreisweite Aktion für mehr Aufklärung in Sachen Hilfsan- gebote zu starten. Polizei und Weißer Ring standen in Erxleben als Ansprechpartner vor Ort.