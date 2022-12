Barleberin fällt nach Geburt ins Koma

Als Michelle aus Barleben in den Wehen liegt, kommt es plötzlich zur Katastrophe. Die junge Frau erleidet eine Fruchtwasserembolie, sie und ihr Baby müssen reanimiert werden. Seitdem sind mehr als fünf Jahre vergangen. So geht es Michelle und ihrer Familie heute.

Barleben - Der kleine Liam ist ein niedlicher, aufgeweckter Wirbelwind. Sein dramatischer Eintritt in diese Welt ist dem Fünfjährigen nicht anzumerken. Dabei hat er seine eigene Geburt nur knapp überlebt. Während seine Mutter Michelle am 11. Juli 2017 in den Wehen liegt, erleidet sie eine Fruchtwasserembolie (siehe Infokasten). Beide müssen reanimiert werden.