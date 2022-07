Besucheransturm im Tierheim Satuelle

Satuelle - Kathrin Behrends ist noch immer begeistert. „Der Tag der offenen Tür war richtig schön“, zieht die Leiterin des Tierheims in Satuelle ein Resümee. „Wir haben ja mit vielen Leuten gerechnet, aber nicht mit so vielen“, blickt sie auf einen wahren Besucheransturm zurück. „Parkplätze, wir brauchen Parkplatz“ sei einer der Sätze gewesen, die sie am Sonntag mit am häufigsten von ihren Mitarbeitern zu hören bekommen hat, sagt sie.