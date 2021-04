Betrunkener Radfahrer fährt in Haldensleben gegen betrunkenen Fußgänger

Haldensleben tj

Ein betrunkener Fahrradfahrer und ein noch betrunkenerer Fußgänger sind am Abend des 16. Aprils 2021 auf der Gerikestraße im wahrsten Sinne des Wortes aneinander geraten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, fuhr der 39-jähriger Radfahrer kurz vor 20.30 Uhr auf dem Fahrradweg an der Gerikestraße in Richtung Hagenstraße. Ein 36-jähriger Fußgänger schob derweil sein Fahrrad über die Gerikestraße. Die beiden prallten zusammen. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurden bei dem Fahrradfahrer 2,27 Promille und bei dem Fußgänger 3,12 Promille festgestellt.