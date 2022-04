Bewegungsangebot für die jüngsten Morsleber findet großen Zuspruch

Die Sportkinder des Morsleber Sportvereins dürfen sich seit einigen Wochen wieder regelmäßig treffen. Der Bedarf an gemeinsamer Bewegung in der Gruppe ist groß. Gern würde der Verein nun auch eine Kinder-Kegelgruppe auf die Beine stellen.

Morsleben - Sich ordentlich bewegen, am besten mit Sport, und das im Freien ist ein elementares Bedürfnis von Kindern. In Zeiten moderner Medien, von Computer und Fernseher fällt es häufig schwer, sich noch aufzuraffen und für Bewegung an der frischen Luft zu sorgen. Genau das macht jedoch der Turn- und Sportverein (TuS) Morsleben seit mittlerweile zwei Jahren.