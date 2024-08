Tausende Besucher haben am letzten Augustwochenende das Haldensleber Altstadtfest besucht. Drei Tage lang gab es Livemusik, Kulinarisches und Kinderspaß.

Pokémon-Alarm: In Pikachus haben sich Malte (von links), Marvin, Samuel, Maurice und Berend verwandelt. Sie sind so anscheinend beim Stadtfest für jedes Abenteuer bereit.

Haldensleben. - Traditionell feiert Haldensleben am letzten Wochenende im August sein Altstadtfest.

Auch für Kinder wurde viel geboten. Vom Karussel bis zum Kinderschminken.

Der sechsjährige Jaden aus Haldensleben lässt sich von Hana Denecke am Stand der Hebammenpraxis Zwergenland als gruseliges Skelett schminken. Foto: Vivian Hömke

Neben Livemusik und Jahrmarktsattraktionen gibt es aber auch Kunsthandwerkliches und einen Flohmarkt.

Melanie Pannicke (von links), Melanie Maschke und Vanessa Pannicke von der Töpferei Elementianas in Haldenslebenhatten ebenfalls einen Stand auf dem Altstadtfest. Foto: Vivian Hömke

Auf den Bühnen am Markt, am Hagentorplatz, am Postplatz und auf dem alten Friedhof traten zahlreiche Bands auf.

Romy & Wolli begeisterten das Publikum auf der Bühne am Hagentorplatz mit ihrer handgemachten Folk-Musik. Foto: Anett Roisch

Aber auch für Freunde der Stadtgeschichte gab es etwas zu erfahren.

Die Waschweiber aus Groß Ammensleben: Hildburg Kaufmann (vorn), Monika Bednarz (l.) und Mechthild Winkler servierten den Gästen Kaffee aus nostalgischem Geschirr. Foto: Anett Roisch

Im Vordergrund stand aber vor allen Dingen am Freitag- und Samstagabend der Spaß und die Gemeinsamkeit.

Drei Damen mit Hut: Moni, Sophie und Mona präsentieren mit Stolz ihre fantasievollen Kopfbedeckungen. Foto: Anett Roisch

Auf dem Alten Friedhof hatte der Verein Kepera die Bäume in fantastisches Licht getaucht.

Auf dem Alten Friedhof war der Verein Khepera mit seiner Lichterwelt und viel Livemusik vertreten. Foto: Anett Roisch

Zahlreiche Coverbands sorgten in den Abendstunden für Stimmung.

Die Band Luxusrausch mit Musiker aus Sachsen-Anhalt und Berlin versetzte die Gäste auf dem Hagentorplatz mit ihrem Musik-Mix aus Songs von Bruno Mars bis Marianne Rosenberg in einen musikalischen Luxusrausch. Foto: Anett Roisch

Da ausreichend Sicherheitskräfte und Sanitäter vor Ort waren, konnten sich alle Besucher sicher fühlen.

Wenn andere feiern sind die Sanitäter vom DRK Haldensleben im Einsatz. Gut ausgerüstet stehen Fabian Jagusch (l.), Lara Linke und Jens Lange steht für kleine und große Notfälle bereit. Foto: Anett Roisch

Die Bandbreite der Musiker war riesig.

Die Gruppe Dr. Umwuchts Tanzpalast ist eine Musik-, Reise- und Lustgemeinschaft. Die außergewöhnliche Band erzählte deutschsprachige Stücke aus dem Leben und motivierte im Zwei-Viertel-Takt die Partygäste zum Tanzen. Foto: Anett Roisch

Bis Sonntagabend wurde auf dem Altstdatfest gefeiert.