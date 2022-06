Bodentiefe Fenster im Flechtinger Rathaus für mehr Nähe zum Bürger geplant

Eine Art gläserne Verwaltung soll das Gebäude Lindenplatz 13 in Flechtingen mit großen bodentiefen Fenstern darstellen. Wie die Sanierung vom Mittelstück des Rathausensembles aussehen soll und war die Baumaßnahme kostet, erklärt Flechtingens Bürgermeister Tim Krümmling.

Zwischen den Häusern Lindenplatz 11 und 15 in Flechtingen entsteht derzeit ein Verbindungsgebäude im Rathauskomplex. Darin soll es unter anderem einen großen Versammlungsraum geben.

Flechtingen - Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudekomplexes der kommunalen Verwaltung in Flechtingen gliedert sich in drei Bauabschnitte. An dem bereits sanierten Teil mit der Hausnummer 11 soll nun niveaugleich das Haus Nummer 13 angebunden werden.