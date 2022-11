Bombendrohung in Haldensleben: Jugendlicher von Polizei gefasst

Ein Anruf führte am Dienstagmorgen zu einem Einsatz der Polizei in Haldensleben. Der Grund: Eine Bombendrohung bei der Hagenpassage. Was ist genau passiert? Und wie konnte die Polizei den Täter ausfindig machen?

Haldensleben - Es ist kalt am Dienstagmorgen, obwohl die Sonne scheint. Das scheint die Schaulustigen vor der Hagenpassage allerdings wenig zu stören. Das, was darin passiert, scheint einfach zu aufregend. Und in der Hagenpassage ist einiges los. Zahlreiche Polizisten sperren den Bereich um die Einkaufspassage ab und das Bellen von Polizeihunden ist zu hören. Der Grund: Ein Notruf von der Telefonzelle vor der Passage am Morgen des 8. Novembers. Im Laufe des Tages konnte der Anrufer ausfindig gemacht werden.