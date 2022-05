Landwirtschaft Börde-Bauern: Keine Notzulassung für Neonics in Sachsen-Anhalt

Offiziell sind Neonics, also bestimmte Düngemittel, seit 2018 in der EU verboten. Sie wurden vor allem im Zuckerrübenanbau eingesetzt – auch in der Börde. Mancherorts gab es Notzulassungen der Wirkstoffe. Wie handhabt das Sachsen-Anhalt?