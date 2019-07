In Hundisburg zündet ein Brandstifter Bäume im Schlosspark an. Die Polizei ermittelt. Symbolfoto: Martin Rieß

Im Schlosspark von Hundisburg hat erneut ein Feuerteufel zugeschlagen und einen Baum angezündet.

Hundisburg (vs) l Erneut ist es im Park des Hundisburger Schlosses zu einer Brandstiftung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht zum Mittwoch, 24. Juli, zum wiederholten Mal ein Baum angezündet. Ein Feuerteufel beschädigt seit Wochen Bäume im Schlosspark. „Er zündet diese Bäume in den Nachtstunden an und verschwindet in der Dunkelheit. Durch die eingeleiteten Maßnahmen gibt es jetzt einen ersten Hinweis auf den vermutlichen Täter“, so die Polizei.

Laut Zeugenangaben ist die verdächtige Person männlich, 1,75 Meter groß, etwa 35 bis 40 Jahre alt, von schlanker Gestalt. Bekleidet war sie mit einem Anorak und führte einen Rucksack bei sich. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde unter Telefon 03904/4780 entgegen.