Der Kirchenchor Bülstringen hat ein langjähriges Mitglied aus seinen Reihen verabschiedet. Pfarrer Hans Heidenreich geht nach dem Seegottesdienst in Bodendorf in den Ruhestand.

Bülstringen - In der Bülstringer Dreifaltigkeitskirche wird viel musiziert, aktuell jeden Monat an einem Mittwoch und immer mit anderen Musikern und Sängern – dank eines rührigen Teams im Gemeindekirchenrat, dank des aktiven Kirchenchores unter der Leitung von Gabriele Krause und auch dank seines singenden Pfarrers Hans Heidenreich.

Ihm und seiner Frau Ingeborg galt das jüngste Konzert, denn im kommenden Monat wird der Pfarrer seinen letzten Gottesdienst, den Seegottesdienst in Bodendorf, halten und sich dann wie schon seine Frau in den wohlverdienten Ruhestand begeben. Dann wollen Heidenreichs auch ihre Zelte in Bülstringen abbrechen.

Großes Gebiet betreut

Mit Volks- und Kirchenliedern wurde in der für einen Abend in der Woche gut besuchten Kirche vor allem die Schönheit des Frühlings und des Monats Mai besungen. Passend dazu bot Ingeborg Heidenreich eigene Texte. Als Mitglied der Haldensleber Schreibwerkstatt hat sie schon sehr viele solcher Erzählungen geschrieben, meist inspiriert von der Natur, dem eigenen Umfeld und Erleben. Einen Frühling am Kanal beobachtet Ingeborg Heidenreich genau, um dann in Versform zu berichten, was sich da so tut.

Hans Heidenreich hat als Pfarrer einen großen Zuständigkeitsbereich im Kirchenkreis. Neben Bülstringen gehören auch Satuelle, Wieglitz, Süplingen, Bodendorf, Altenhausen, Ivenrode und Emden dazu. Als Vakanzvertretung ist er beispielsweise auch schon mal in Bebertal anzutreffen. Beinahe legendär sind seine Seegottesdienste alljährlich in Bodendorf, wo er vom Boot aus seine Predigt hält und diese über das Wasser hinaus eine ganz eigene Akustik erzeugt und zu den Besuchern am Uferrand dringt. Mit dem Seegottesdienst am Sonntag, 16. Juni, wird er dann auch seinen endgültigen Abschied markieren. Mit seinen 66 Jahren hat sich Hans Heidenreich den Ruhestand verdient.

Chormedaille verliehen

Ganz im Sinne von „Lobe den Herrn“ und „Frieden der Welt“ sprach Hans Heidenreich im Laufe des Kirchenkonzertes noch einmal den Segen über die Bülstringer und ihre Gäste. Zur Verabschiedung erhielt er von den Sängerinnen und Sängern eine Noten-Chormedaille und einen Präsentkorb. Abschied und Applaus galten an diesem Abend nicht nur Hans Heidenreich, sondern auch seiner Frau und ihren kreativen Schreibader. Wurden die Gäste zuvor schon zum gemeinsamen Singen eingeladen, traf dies ebenso auf das letzte Lied des Abends, „Bis wir uns wiedersehen möge Gott seine schützende Hand über dir halten“, zu.

Frühlingssingen mit dem Kirchenchor in der Dreifaltigkeitskirche Bülstringen Foto: Carina Bosse

Für den Anschluss an das Konzert hatte die Kirchengemeinde den Grill vorbereitet. Der schöne Frühlingsabend konnte noch für ausgiebige Gespräche vor der Kirche und für so manche Worte des Dankes an Familie Heidenreich genutzt werden.