Bürger wollen Hunde, Räder oder Sportler auf dem Haldensleber Sportplatz an der Lindenallee

Wie es mit dem Sportplatz an der Lindenallee in Haldensleben weitergehen soll, ist noch immer unklar. Jetzt gibt es aber mehrere Vorschläge von Bürgern.

Haldensleben - „Leider gibt es in Haldensleben keine umzäunte Hundeauslauffläche, wie zum Beispiel in Flechtingen“, hat eine Haldensleberin auf ein Kärtchen geschrieben und dieses in den Briefkasten im Penny gesteckt. Dort hat die Stadtverwaltung den ganzen Oktober lang Vorschläge für die Nachnutzung des Althaldensleber Sportplatzes an der Lindenallee gesammelt. Ein Areal zu schaffen, auf dem Hunde unangeleint gefahrlos spielen können, dieser Vorschlag ging zweimal ein.