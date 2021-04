Bürgerinitiative plant Fahrraddemo von Rätzlingen nach Wegenstedt

Rätzlingen (aro)

Bewohner der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen setzen sich seit 2014 für einen straßenbegleitenden Radweg entlang der Landesstraße 24 von Wegenstedt über Etingen, Kathendorf, Rätzlingen, Bösdorf nach Oebisfelde ein. Jeden letzten Freitag im Monat von März bis September treffen sich junge und alte Radfahrer im Rahmen der weltweiten Criticalmass-Bewegung zum gemeinsamen Touren, um für eine bessere Infrastruktur und mehr straßenbegleitende Radwege zu werben.

„Im Mai sollen die Aufträge für das Teilstück von Rätzlingen nach Kathendorf vergeben werden. Die geplante Fertigstellung soll noch in diesem Jahr sein“, verkündet Brigitte Dobbelmann, Sprecherin der Bürgerinitiative „Pro Radweg“, nicht ohne Stolz. Der Ausbau des Abschnitts von Etingen nach Wegenstedt ist – nach ihren Ausführungen – für 2022 vorgesehen. Unklar sei die Lückenschließung zwischen Oebisfelde und Bösdorf, zwischen Bösdorf und Rätzlingen sowie von Kathendorf nach Etingen. „Es ist also noch viel zu tun, bis wir unser Ziel erreicht haben“, weiß die Rätzlingerin.

Jörg Lauenroth-Mago, Sprecher der BI und Mitglied des Stadtrates und des Ortschaftsrates Rätzlingen, hebt hervor, dass der Stadtrat vor kurzem einstimmig den Beschluss gefasst hat, dass die Einheitsgemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Kommunen“ werden soll. Das sieht Lauenroth-Mago als ein positives Zeichen. Der Rätzlinger betont, dass der Einheitsgemeinde-Bürgermeister Hans-Werner Kraul (CDU) auch - soweit es dessen Zeit erlaubt - an den Rad-Demos teilnimmt. „Meine Erwartung ist auch, dass es von Seiten des Stadtrates eine aktive Unterstützung für die Initiative gibt“, sagt der Sprecher der BI.

Fahrradfahrer planen Aktion nach Corona

Um sich über weitere Aktivitäten zu beraten, trafen sich vor kurzem einige Engagierte und Mitglieder der BI bei einer Videokonferenz. Virtuell einigten sich die Akteure , dass sie am Freitag, dem 4. Juni, wieder gemeinsam auf ihre Fahrräder steigen wollen, um auf die Notwendigkeit des straßenbegleitenden Radweges hinzuweisen. „Wir hoffen, dass bis dahin die Corona-Lage solche Aktivitäten wieder zulässt. Unbedingt wollen wir die Kinder und Jugendlichen wieder einbinden und auch einige Vertreter des Kreistages und der Stadt Oebisfelde-Weferlingen einladen“, sagt Brigitte Dobbelmann.

„Es war für alle ganz wichtig, mal wieder Kontakt aufzunehmen, denn im letzten halben Jahr ist ganz viel zum Thema Radfahren in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Es gibt neue Fördermittelprogramme, die aber teilweise nicht für uns zutreffen. Was aber deutlich geworden ist, dass Radfahren Perspektive hat“, betont Lauenroth-Mago. Wenn sich die Menschen - nach seinen Ausführungen - Gedanken über die Einsparung von Kohlendioxid und umweltfreundlichen Verkehr machen, dann gehöre Radfahren dazu.

Start der geplanten Tour am 4. Juni ist um 18 Uhr auf dem Parkplatz der Gaststätte „Goldene Gans" in Rätzlingen. „Wir fahren dann bis Wegenstedt, wo wieder für einen kleinen Imbiss gesorgt wird. Dort angekommen werden wir Informationen über den aktuellen Sachstand erhalten und die weitere Vorgehensweise besprechen. Wir hoffen, dass wieder viele Engagierte und Interessierte an unserer ersten Tour in diesem Jahr teilnehmen“, blickt Brigitte Dobbelmann voraus.