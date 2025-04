Alter DDR-Bungalow am Steinbruchsee ist Geschichte Camping-Oase Süplingen: Neuer Empfang ist fertig

Ein modernes Modul-Gebäude in Holz-Optik ersetzt nun den alten DDR-Bungalow am Eingang zur Camping-Oase in Süplingen. Auf eigene Kosten hat Pächter Thomas Kopf dazu noch in ein Extra für die Camper investiert.