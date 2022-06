Christstollen aus Wein oder mit Apfel: Exoten und Klassiker in Calvörde prämiert

Christstollenverkostung in der Bäckerei von Denni Nitzschke in Calvörde. Gesucht wurden die besten Stollen Sachsen-Anhalts. Darunter finden sich auch einige Exoten des Traditionsgebäcks.

Calvörde - 10 Uhr vormittags in Calvörde. Die kalte Luft, die durch die Straßen und Gassen der kleinen Stadt am Flechtinger Höhenzug zieht, lässt schaudern. Vor den Toren einer Bäckerei warten die ersten Gäste. Ein junger Mann mit Brille im schmalen Gesicht öffnet die Türen und begrüßt die Wartenden. Der Duft von frisch gebackenen Brot füllt die Straße. Der Mann stellt sich als Denni Nitzschke vor, in dessen Schaubäckerei die alljährliche Stollenprüfung stattfindet. Der Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks Sachsen-Anhalt lud für diesen besonderen Tag nach Calvörde - das erste Mal in dem Städtchen. An diesem frischen Montagmorgen sollen die besten Christstollen des Landes geehrt werden. Leicht hatten sie es dabei nicht.