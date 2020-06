Wer zum Corona-Testzentrum in Haldensleben will, braucht einen Termin. Foto: Johannes Vetter

Mehr als 1400 Menschen haben sich bislang am Haldensleber Ameos-Klinikum auf Corona testen lassen. Zuletzt ist die Nachfrage wieder gesti...

Haldensleben l Es sind nur wenige Personen, die am Donnerstagnachmittag vor dem Corona-Testzentrum am Ameos-Klinikum stehen. Drei Personen warten, bis sie dran sind. Eine Familie ist gerade herausgekommen, sie hat den Test hinter sich. Es ist die Familie von Frank Nase, dem Barleber Bürgermeister.

Es sei nur eine Vorschtsmaßnahme, berichtet der CDU-Politiker. Seine Schwester arbeite an einer der Magdeburger Schulen, die wegen auftretender Coronafälle kürzlich schließen mussten. Weil er Kontakt zu seinem Neffen gehabt habe, wolle er sich vorsorglich testen lassen. Und die Familie gleich mit.

Nase sagt, aufgrund der Berichte über Warteschlangen am Magdeburger Fieberzentrum hätten sie sich entschieden, für den Test nach Haldensleben zu kommen. Vom Gesundheitsamt habe er vorher einen Termin erhalten, langes Warten sei ihnen so erspart geblieben, nicht einmal fünf Minuten habe der Test gedauert, berichtet Nase.

Eine andere Person vor dem Testzentrum berichtet, dass sie zwar nicht wissentlich Kontakt zu einer corona-infizierten Person gehabt habe, aber dafür Corona-Symptome. Die Irxleberin arbeitet an einer Schule, das Gesundheitsamt habe sie nach einem Telefonat zum Test nach Haldensleben geschickt.

Wer einen Coronatest am Testzentrum in Haldensleben machen darf, entscheidet das Gesundheitsamt nach Kriterien des Robert Koch-Instituts (RKI). Demnach wird ein Test veranlasst, wenn Betroffene über Beeinträchtigungen der Atemwege klagen oder ihren Geschmacks- und Geruchssinn verloren haben. Oder wenn sie kürzlich Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall hatten. Getestet wird dann in den Fieberzentren in Hadmersleben, Oebisfelde und Magdeburg. Oder eben in Haldensleben.

Nur sechs Stunden in der Woche

Allerdings ist das Testzentrum in Haldensleben derzeit nur dienstags und donnerstags geöffnet. Und dann auch nur jeweils drei Stunden (13 bis 16 Uhr). Jedoch gebe es „in dringenden Fällen umgehend einen Termin“, betont Birgit Heß, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit beim Landkreis.

Etwa 24 Stunden nach dem Test-Abstrich liegt nach Angaben des Landkreises ein Ergebnis vor. Von den mehr als 1400 getesteten Personen am Fieberzentrum Haldensleben seien bislang 89 positiv gewesen. An den Testtagen würden zwischen 3 und 36 Personen ins Testzentrum kommen. Zuletzt seien es wieder mehr geworden. „Es ist ein Anstieg gegenüber den letzten sechs Wochen zu verzeichnen“, teilt Landkreis-Sprecher Uwe Baumgart mit. Ob einige Magdeburger wegen des dortigen Corona-Ausbruchs und der Berichte über Warteschlangen am dortigen Fieberzentrum nun vermehrt für Tests nach Haldensleben kommen, konnte er nicht sagen.

Im Landkreis Börde hatte es vorgestern zum ersten Mal seit zwei Wochen wieder eine gemeldete Neuinfektion gegeben. Gestern kam keine weitere dazu. Indes ist die Zahl der aktiven Fälle weiter gesunken. Gestern vermeldete der Landkreis, dass vier weitere Menschen genesen seien. Aktuell gibt es damit offiziell nur noch einen einzigen Corona-Infizierten im Kreis.

Am Ameos-Klinikum Haldensleben ist der letzte Covid-19-Patient in der vergangenen Woche entlassen worden. Das teilte Yvonne Eichelmann, Kommunikationsverantwortliche des Klinikums, auf Nachfrage mit. Die einst eigens für Corona-Patienten eingerichtete Isolierstation könne aber „im Bedarfsfall wieder eröffnen“. Insgesamt habe das Haldensleber Klinikum in den vergangenen Wochen 22 Corona-Patienten behandelt, berichtete Eichelmann.

Test-Termine vergibt das Gesundheitsamt nach Rücksprache per Telefon: 03904/72 40 16 60