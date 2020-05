Die Corona-Lockerungen sorgen dafür, dass Haldensleber Kultureinrichtungen wieder öffnen können. In der Kulturfabrik wird wieder ausgeste...

Haldensleben l Langsam kehrt auch in die Kulturszene der Kreisstadt wieder etwas Normalität zurück. Seit dem gestrigen Montag sind Museen und Ausstellungen unter Auflagen wieder für den Besucherverkehr geöffnet.

So ist in der Kulturfabrik die Ausstellung „Die wunderbare Welt der Vielfalt“ endlich in Augenschein zu nehmen. Die Malereien des Künstlers Karsten Berlin waren bisher nur in einer Serie in der Volksstimme zu sehen. Nun können die mehr als 100 Werke bei freiem Eintritt und mit einer Maske ausgestattet in der Gerikestraße 3 a begutachtet werden.

Die Galerie in der Kulturfabrik hat ihre Öffnungszeiten angepasst. Sie ist bis auf Weiteres montags und freitags von 13 bis 16 Uhr und dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr sowie jeden zweiten Sonnabend – beginnend am 23. Mai– von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Ausstellung hängt bis Ende Juli. Weitere Veranstaltungen bietet die Kulturfabrik derzeit noch nicht an.

Bilder Im Haus des Waldes ist die neue Dauerausstellung „Streitfall Wald?“ ab sofort wieder geöffnet. Foto: Stefan Heinzel



Haus des Waldes wieder offen

Kurz nach der Eröffnung der neuen Dauerausstellung „Streitfall Wald?“ musste auch das Haus des Waldes aufgrund der Corona-Krise seine Pforten schließen. Seit gestern sind die Ausstellungen wieder geöffnet. Besucher ab sechs Jahren müssen einen Nasen-Mundschutz tragen und sich in eine Besucherliste eintragen. Dies sieht das Hygienekonzept vor, das auch die Besucherzahl begrenzt.

Um trotzdem möglichst vielen einen Besuch zu ermöglich, sind die Öffnungszeiten erweitert worden. Das Haus des Waldes im Schloss Hundisburg ist jetzt montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Leiter des Haus des Waldes Stefan Heinzel freut sich über Öffnung, macht aber darauf aufmerksam, dass die Öffnung nur für Einzelbesucher in der Ausstellung gilt: „Aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Krise können wir jedoch keine waldpädagogisch betreuten Führungen, Gruppenveranstaltungen oder Kindergeburtstage anbieten.“ Allen, die sich virtuell mit der neuen Ausstellung „Streitfall Wald?“ vertraut machen wollen, empfiehlt Stefan Heinzel die App vom Haus des Waldes Hundisburg, die kostenlos im Play Store oder App Store zu Verfügung steht.

Heute komplettieren die Kultureinrichtungen des Landkreises das Angebot. In Haldensleben sind dies das Stadtmuseum und das Technische Denkmal Ziegelei in Hundisburg. Natürlich gelten auch dort die üblichen Hygienevorschriften. Und sogar die Kreisvolkshochschule und die Musikschule Haldensleben-Wolmirstedt bieten jetzt wieder Unterricht in Kleinstgruppen an.