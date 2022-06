Das Dorfmuseum Ackendorf wird demnächst zur Baustelle

Ackendorf - Das Dorfmuseum, das 1999 zur 800-Jahr-Feier in Ackendorf eröffnet worden ist, zeigt sich beim Betreten als wahre Schatzkammer. Unzählige Exponate zeugen von der Lebensweise früherer Generationen. Egal, ob es sich um Werkzeug verschiedener Gewerke handelt, Dinge, die in der Landwirtschaft und auch in der Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte gebraucht wurden, oder um Haushaltsgegenstände und Wohnausstattung - es ist vieles zu finden. Und viele der Museumsstücke erzählen bis heute Geschichte.