Dauercamper machen in Süplingen ihre Quartiere winterfest

Die Saison der Camper im zweiten Corona-Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Am Steinbruch in Süplingen wird das Gelände winterfest gemacht.

Ein Einsatz der besonderen Art am Steinbruch in Süplingen: Reinhard Giemulla trägt gemeinsam mit seinem Sohn Michael, seiner Ehefrau Christiane und Taucher Timo Weißenfels die Badeinsel aus dem Wasser.

Süplingen - Taucher Timo Weißenfels steigt am Ufer des Steinbruchs in Süplingen - dort, wo vor ein paar Wochen noch die Badegäste ihre Strandmatten ausbreiteten - in seinen Neoprenanzug. Weißenfels ist beruflich als Notfallsanitäter tätig und fährt bei seinen Einsätzen den Rettungswagen.