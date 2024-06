„Die besondere Note“: Konzertreihe findet am Wochenende in Haldensleben statt

Big Fat Shakin steht am Samstag in Haldensleben auf der Bühne und sorgt für die volle Dosis Rock’n’Roll.

Haldensleben - Das Wochenende in Haldensleben wird musikalisch. Denn am Freitag und Sonnabend findet im Weißen Garten in der Bülstringer Straße 12 die Konzertreihe „Die besondere Note“ statt. Dabei können Besucher eine Zeitreise in die 1920er bis 1950er Jahre erleben. Zumindest, was die Auftritte der Musiker angeht.

„Am Freitagabend steht Swingmusik der 20er bis 40er Jahre auf dem Programm. Die drei Musikerinnen von My LadySwing bieten ein buntes Repertoire beliebter Swing-Klassiker“, teilt Jens Wolf von der Stadtverwaltung mit. „Mit Gesang, Pianoklängen und Kontrabassmelodien gibt es Musik mit Herz und Seele, eine Mischung aus lässigem Groove und viel Hingabe.“

Rock'n'Roll am Sonnabend

Am Sonnabend wird es dann etwas rockiger. „Big Fat Shakin steht am Samstag auf der Bühne und sorgt für die volle Dosis Rock’n’Roll, ein Feuerwerk an saftigen Hits, eine irre Show und unbändige Spiellaune. Das Trio präsentiert Rockabilly, Surf und Rockklassiker im 50er-Jahre-Stil“, so Jens Wolf.

Für Verpflegung sorgt Winchens Delikatessen. Die Plätze im Weißen Garten sind begrenzt – Karten gibt es deswegen schon im Vorverkauf in der Kulturfabrik. Zudem soll es – je nach Verfügbarkeit – eine Abendkasse geben. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Beginn der musikalischen Veranstaltung ist an beiden Tagen um 20 Uhr. Der Einlass beginnt bereits um 19 Uhr.