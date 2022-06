Die Haldensleber Weihnachtsmärkte sind fast alle abgesagt

Haldensleben - Der Haldensleber Sternenmarkt mit Eisbahn sollte vom 4. bis 19. Dezember stattfinden. Am Dienstag wurde er nun allerdings gänzlich von der Stadt Haldensleben abgesagt. Zu hoch sei die Gefahr einer Ansteckung, die Entscheidung sei wegen des derzeit hohen Infektionsgeschehens im Landkreis getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung aus der Verwaltung. Großer Beliebtheit erfreute sich im Zuge des Sternenmarktes auch immer das Erscheinen des Weihnachtsmannes. Zusammen mit zwei Engeln öffnete er die Türchen des Adventskalenders, die am Rathaus und an den umliegenden Häusern zu finden sind, und verteilte Schokolade an die Kinder. „Leider wird der Weihnachtsmann in diesem Jahr nicht zu uns kommen“, erklärte Stefanie Stirnweiß von der Marketingabteilung der Stadt. Dies sei ebenfalls entschieden worden, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Haldensleber Feuerwehr werde aber trotzdem täglich die Kalendertüren öffnen, damit Eltern mit ihren Kindern die aktuellen Bilder dahinter bewundern können. Das werde aber zur Vermeidung von Infektionen stets zu einer anderen Uhrzeit geschehen.