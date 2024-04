Mit dem Alsteinklub und der Bibliothek bildet die Kulturfabrik das kulturelle Zentrum in Haldensleben und ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. In den vergangenen 25 Jahren waren auch zahlreiche Prominente zu Gast.

Die Kulturfabrik in Haldensleben wird 25: Diese Promis waren schon zu Gast

Haldensleben. - Wo heute das kulturelle Herz der Stadt schlägt, wurde einst Zier- und Haushaltskeramik der Firma Uffrecht gefertigt. Aus der ehemaligen Keramikfabrik wurde Ende der 90er Jahre die Kulturfabrik, die sich in den vergangenen 25 Jahren über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht hat. Mehr als eine Million Besucher lockten die Veranstaltungen und Angebote in Bibliothek und Alsteinklub seitdem ins Haus. Und auch viele Prominente stand in der Kulturfabrik schon auf der Bühne.