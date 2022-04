Die Macht der Halbwahrheiten: Rechter Blogger im Bördekreis aktiv

Haldensleben/Oschersleben - Es ist bereits dunkel, als nach Polizeiangaben etwa 300 Menschen am 3. Januar 2022 in Oschersleben zusammenkommen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Der Veranstaltungsleiter: Youtuber und Blogger Carsten Jahn. Nach eigenen Angaben ist es das dritte und vorerst letzte Mal, dass er eine Corona-Demonstration in Oschersleben angemeldet hat. Zuvor war er am 13. und 20. Dezember 2021 Veranstaltungsleiter.