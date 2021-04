Die neue Grundschule für Weferlingen wächst und wächst

Weferlingen (cbo)

Reger Betrieb herrschte am Mittwoch auf der Baustelle des Grundschulneubaus in Weferlingen. Nach einer witterungs- und winterbedingten Einstellung der Bautätigkeit kam es seitens der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen als Träger der Bau- und Sanierungsmaßnahme zu einer Anzeige der Bauunterbrechung beim Zuwendungsgeber, verbunden mit einer Verlängerung des Bewilligungszeitraumes.

Inzwischen laufen die Arbeiten längst wieder, im Altbau fanden umfangreiche Abbruch- und Erneuerungsmaßnahmen statt. Mittlerweile sind alle Abbrucharbeiten an Decken, Wänden und Fußböden erfolgt. Alle Unterrichtsräume, die erhalten werden, erhielten neue Fenster, ihre Türdurchbrüche wurden hergestellt und verputzt. Der Durchbruch vom Kellergeschoss zum künftigen Anbau konnte bereits realisiert werden. Hier entsteht das Foyer der Grundschule.

Zeitgleich wurde an Schwach- und Starkstrom, an den Unterfangungen im Kellergeschoss, an Unterbau und Grundleitungen sowie den neuen Bodenplatten gearbeitet. Der Anbau des Wärmeverbundsystems korrespondierte mit dem Trockenbau im Bestandsgebäude an der Sophienstraße. Parallel konnte mit den Innenputzarbeiten begonnen werden.

Die Rohbauarbeiten lassen die Außenhülle des Neubaus Schritt für Schritt anwachsen. Im Kellergeschoss wurde die Ringankerschalung gesetzt und mit den Deckenarbeiten fortgesetzt. Vorgesehen in der zweigeschossigen Erweiterung mit barrierefreiem Eingang und Aufzug sind im Keller ein Fachunterrichtsraum Werken/Gestalten mit Material-und Vorbereitungsräumen, ein Dienstzimmer für den Hausmeister mit Werkstatt und Lagermöglichkeit, die Unterbringung der Haustechnik und Sanitärräume.

Der Neubau wird behindertengerecht

Das Erdgeschoss erhält vier Unterrichtsräume mit Nebengelässen, zwei Fachkabinette für Musik/Ethik sowie Hauswirtschaft mit Schülerküche und Lagergelass. Zu Garderobenräumen kommen noch WC-Anlagen für Mädchen und Jungen sowie eine rollstuhlgerechte Toilette.

Noch einmal vier Unterrichtsräume werden im Obergeschoss untergebracht. Dort entstehen weiter eine Schulbibliothek, Verwaltungsräume, Lehrerzimmer und Erste-Hilfe-Raum, Garderoben sowie Sanitäranlagen für die Kinder und die Pädagogen.

Während der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses des Stadtrates von Oebisfelde-Weferlingen im Oktober wurde festgelegt, die Planung zu den Außenanlagen nochmals zu überprüfen. Nach einer gemeinsamen Beratung im November wurde Variante 2 des Entwurfes favorisiert. Diese Planung gehört zu den noch offenen drei Baulosen des Großprojektes. 25 Lose wurden bereits ausgeschrieben und beauftragt. Die drei offenen Lose betreffen neben der Gestaltung der Außenanlagen die Flucht- und Rettungspläne sowie die Baureinigung zum Abschluss.

Die favorisierte Variante der Außengestaltung sieht vor: Der Schulhof soll eine Treppenanlage mit zwölf Stufen und Mauerscheiben erhalten, um das Höhengefüge anzugleichen. An den Mauerscheiben entstehen Sitzstufen aus drei Stufenbereichen. Der gepflasterte Hofbereich zum Haupteingang wird mit einer Tischtennisplatte ausgestattet.

Außenanlagen sollen mit viel Grün entstehen

Für den Nebeneingang steht eine Treppenanlage mit sieben Stufen und einem seitlichen Mauerstreifen im Entwurf. Ein vom Kreisverkehr befahrbarer zu pflasternder Bereich dient auch der Feuerwehr im Einsatzfall in der Schule als Aufstellfläche. Der Eingangsbereich erhält eine Toranlage. Ein „grünes Klassenzimmer“ soll mit einem begrünten Zaun eingerahmt und einem Bodenbelag aus Rasenpflaster versehen werden. Von den bereits vorhanden Spiel- und Bewegungsgeräten sollen zwei auf dem neuen Schulhof wieder aufgestellt werden, dazu ein neues Spielgerät, sieht der Vorschlag des Landschaftsarchitekten vor. Der Zwischenraum zwischen grünem Klassenzimmer und Spielplatz erhält Schotter zur Befestigung.

Zur Schaffung weiterer Sitzmöglichkeiten soll unter einem Baum ein Holzpodest auf dem Pausenhof am zweiten Eingang aufgestellt werden. Bepflanzungen mit sieben Bäumen, Stauden und Sträuchern auf den Mauerscheibenbeeten, im Bereich des grünen Klassenzimmers und auf der rückseitigen Böschung des Lichtschachtes gehen einher mit dem Ansäen von Rasen seitlich und hinter dem Schulgebäude.

Im Zuge des Baugeschehens erfolgte eine Kostenerhöhung gegenüber der Kostenprognose. 800.000 Euro wurden in den Nachtrag 2020 der Einheitsgemeinde eingearbeitet, 200.000 Euro müssen im Haushaltsplan 2021 aufgenommen werden, der gegenwärtig noch nicht beschlossen werden konnte. Die Kostenerhöhung wurde dem Fördermittelgeber bekannt gegeben.