Die Schlossretter aus Erxleben

Sabrina Voigt (l.) vom Verein zur Rettung der Erxleber Schlossanlagen zeigt Besuchern die künftige Teeküche in Schloss II, die nach den Bauarbeiten für Veranstaltungen und Treffen genutzt werden kann.

Erxleben - Alle Hände voll zu tun gab es am Tag des offenen Denkmals für Sabrina Voigt. Die Vorsitzende des Vereins zur Rettung der Erxleber Schlossanlagen kümmerte sich um Besucher und Gäste, die einen oder auch mehrere neugierige Blicke in das Schloss II des Komplexes am Burggraben werfen wollten.