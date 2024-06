Vier unbekannte Täter haben am Freitag eine Tankstelle an der Johann-Gottlob-Nathusius-Straße in Haldensleben bestohlen. Was sie erbeuteten.

Haldensleben - Diebe haben am Freitag, 28. Juni, eine Tankstelle an der Johann-Gottlob-Nathusius-Straße in Haldensleben bestohlen. Wie das Polizeirevier Börde mitteilt, habe sich der Mitarbeiter im Verkaufsbereich befunden, als er durch zwei unbekannte Täter in ein Gespräch verwickelt worden sei.

Währenddessen luden zwei weitere Personen im Außenbereich mehrere Kanister Fahrzeugöl in einen Pkw. Ein Zeuge bemerkte das und machte den Mitarbeiter darauf aufmerksam. Währenddessen stiegen alle vier Personen zügig in das Auto, in das zuvor das Öl geladen worden war und verließen ohne zu bezahlen das Tankstellengelände.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 entgegen.