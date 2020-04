In Haldensleben wurde ein Zigarettenautomat gestohlen. Symbolbild Blaulicht. Foto: Patrick Seeger/dpa

Aus dem Ameos Klinikum Haldensleben wurde in der Nacht ein Zigarettenautomat gestohlen.

Haldensleben (vs) l Aus dem Ameos Klinikum Haldensleben wurde in der Nacht vom 13. zum 14. April ein Zigarettenautomat entwendet. Der Automat befand sich in einem unverschlossenen Vorraum zum Raucherplatz.

Die unbekannten Täter hatten den Automaten dort abgebaut und bis in ein Waldstück gegenüber des Klinikums gebracht. Dort hatten sie versucht, den Automaten aufzubrechen, was nicht gelungen ist.

Danach wurde der Automat mit Zweigen bedeckt. Durch einen Spaziergänger wurde dieser dann entdeckt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.